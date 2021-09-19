تعرف على تفاصيل تحول أسوان للانطلاق نحو التحول الرقمى

أسوان - صلاح المسن

تتوجه الدولة المصرية نحو الانطلاق نحو التحول الرقمى طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى تماشياً مع رؤية مصر 2030

"اليوم السابع " يقدم تفاصيل تحول أسوان للانطلاق نحو التحول الرقمى:

أولا: تنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بالذاكرة المؤسسية للعاملين بديوان عام المحافظة كمرحلة أولى .

ثانيا : من المقرر أن يتم تطبيق ذلك مرحلياً بباقى المؤسسات الخدمية الأخرى بواسطة مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة .

ثالثا: يساهم ذلك في تحقيق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمى والتكنولوجى .

رابعا: هناك سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة على تطبيقات المنظومة الجديدة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية .

خامسا : تم تنفيذ برنامج تدريب عن تطبيق الذاكرة المؤسسية بمركز التحول الرقمي بمبنى ديوان عام المحافظة .

سادسا : التطبيق يعد أحد التطبيقات الإلكترونية الرائدة والمتخصصة فى مجال إدارة المؤسسات إلكترونياً من خلال ما يتيحه من أساليب المتابعة وتطوير الأداء الداخلى عن طريق تكامل الأعمال فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم وتقليل التعامل الورقي وسرعة الاستجابة للتعليمات..

سابعا : يتوازى ذلك مع مساهمة تطبيق الذاكرة المؤسسية في ربط كافة الإدارات والقطاعات داخل المؤسسة بمواردها البشرية والمعلوماتية والتكنولوجية والإدارية للعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة والاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة ورفع مستوى الكفاءة بها..

ثامنا : توثيق كافة الأنشطة الرئيسية والفرعية والوثائق والبيانات إلكترونياً

تاسعا : التدريب فى مرحلته الأولى يستهدف 53 من مديري الإدارات بالديوان العام لمحافظة أسوان

عاشرا : جارى الاستعداد لعقد التدريب على تطبيق الذاكرة المؤسسية للعاملين في الإدارات المختلفة بالديوان العام لتنشيط العمل على تطبيق الذاكرة المؤسسية حتى يتسنى تعميم العمل بهذا التطبيق في جميع الإدارات بما يعمل على إتاحة التدريب لأكبر عدد ممكن من العاملين بالديوان العام ، بجانب المؤسسات الخدمية الأخرى .