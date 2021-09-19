تحرير 22 محضر مخالفة صحية وإعدام 36 كيلو أغذية مجهولة المصدر بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة شمال سيناء، تنفيذها حملة مسائية على أحياء مدينة العريش تم خلالها ضبط مخالفات بعدد من المحلات .

وأوضح البيان، أن فريق من مراقبة الأغذية بقيادة عرفات موسى مراقب عام الأغذية ومنصور الشبراوى عبدالفتاح مراقب أول إدارة العريش ومطاوع عبدالحليم وإسلام عادل ومحمد فايز خميس مفتشى الأغذية بإدارة العريش، نفذوا الحملة وكانت النتائج المرور على 23 منشأة غذائية.

وتم تحرير 13 محضرا للقرار رقم 97، وتحرير 9 محاضر للقرار 96، وإعدام 67 كيلو أغذية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمحلات مختلفة، وإعدام 39 لتر زيت قلي ومشروبات غازية وعصائر وصوص، وسحب عدد 24 عينة للفحص والتحليل .

وسبق تمكن فريق من مراقبة الأغذية بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء من تحرير محاضر مخالفة صحية لمحلات جزارة وضبط 35 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأفاد بيان لمراقبة الاغذية ببئر العبد ، أنه تم تنفيذ حملة على محلات الجزارة بمركز بئر العبد، تحت إشراف الدكتور على عياط مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، و برئاسة مدحت أبوالنور مراقب أول أغذية الإدارة ، وهانى عبدالجليل مفتش أغذية المكتب وأشرف فهمى مراقب أول الصحة المهنية.

تم خلال الحملات تحرير 6 محاضر جنحة صحية، وتوصية بإغلاق وإلغاء رخصة محل، وإعدام 35 كجم من أكثر من محل ، عبارة عن بقايا أحشاء ودهون وخمس رؤوس اغنام للبيع بالثلاجة مع اللحم الطازج .

وأعلنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة شمال سيناء فى وقت سابق ضبط 7100 كيلو مخلل مختلف الأنواع و 1600 كيلو ملح، و2659 لتر زيت زيتون مجهولة المصدر.

وأوضح البيان أن فريقا من إدارة مراقبة الأغذية بالتعاون مع مباحث شمال سيناء نفذ حملة تفتيش على المحلات خلالها تم ضبط 2659 لتر زيت زيتون، وضبط 7100 كيلو مخلل مختلف الأنواع و1600 كيلو ملح، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

وتمكنت رقابة الأغذية بمديرية صحة شمال سيناء، من ضبط كميات من مواد غذائية منتهية الصلاحية وإعدامها، بعد المرور على 67 منشأة غذائية، وإعدام 86 كيلو أغذية مختلفة، وإعدام 34 لتر مشروبات وزيوت، وتحرير 7 محاضر للقرار 96، وتحرير 12 محضرا للقرار 97، وسحب عدد 32 عينة للفحص والتحليل.