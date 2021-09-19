تحرير 194 محضرا وغلق وتشميع 31 ورشة ومحلا تجاريا بقرى ومدن الغربية

شنت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، حملات على الورش الحرفية والمقاهى والمحال التجارية، وذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة فى قرار وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 14 شيشة وتحرير 194 محضرا متنوعا ما بين " 114 عدم ارتداء كمامة، 34 نظافة، 3 بيئة، 43 إشغال " بجانب فض 7 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 1 مركز للدروس الخصوصية وتطهير 204 منشآت.

نظمت الوحدات المحلية بمركز ومدينة حملة نظافة مكبرة قادها سعد نصر وعلاء النمر وحيدر عطا الله نواب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية تحت اشراف اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة حملات نظافة مكثفة بقرى مركز المحلة

حيث قامت الوحدة المحلية بقرية صفط تراب بمتابعة لأعمال حملة نظافة بمداخل القرية ورفع حجارة التبطين من مدخل القرية ونظافة طريق المحلة / طنطا قطاع صفط تراب وأمام الوحدة الصحية وكوبرى العمدة وكوبرى السنترال

قامت الوحدة المحلية بدمرو بعمل حملة نظافة بقرى الوحدة المحلية وطريق دمرو / المحلة وطريق دمرو / محلة القصب وطريق دمرو / سامول. وشنت الوحدة المحلية ببشبيش بحملة نظافة مكبرة على طريق قرية محلة القصب / دمرو بمعدات الوحدة المحلية ببشبيش وحملة نظافة أخرى بمدخل الوحدة المحلية ببلقينا تم خلالها رفع تجمعات القمامة الموجودة بالطريق.