اليوم السابع
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بدء تشغيل موقف سيارات الأجرة البديل لموقف السيارات على ترعة المنصورية بالدقهلية

الأحد، 19 سبتمبر 2021 06:37 م
بدء تشغيل موقف سيارات الأجرة البديل لموقف السيارات على ترعة المنصورية بالدقهلية موقف سيارات الأجرة البديل لموقف السيارات المؤقت على شاطئ ترعة المنصورية
الدقهلية شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندس نبيل الطيبى وكيل أول الوزارة السكرتير العام واللواء سمير صدقى رئيس حى شرق والمهندس أحمد البندارى مدير عام المواقف بمتابعة بدء تشغيل موقف سيارات الأجرة البديل لموقف السيارات المؤقت على شاطئ ترعة المنصورية "الدراسات سابقا" بمقره الجديد بجوار التأمين الصحى بجديلة.

وقال "مختار" إن انتقال الموقف بمقره الجديد جاء تلبية لمطالب المواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائية وتنظيم حركة السير للمواطنين والسيارات وأضاف محافظ الدقهلية أنه ومعه الجهاز التنفيذى يعملون بالتوازى فى مختلف القطاعات لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية واقتصادية تعمل على تيسير حصول أبناء المحافظة على مختلف الخدمات.

الجدير بالذكر أنه تم انتقال سيارات الأجرة للمراكز والقرى المجاورة لمدينة المنصورة وذلك لوضع الحل النهائى لمشكلة ازدحام سيارات الأجرة بمدخل جديلة وترعة المنصورية.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن ضرورة العمل الجاد من قبل الأجهزة التنفيذية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بالمحافظات.

موقف سيارات الأجرة (1)
 
موقف سيارات الأجرة (2)
 
موقف سيارات الأجرة (3)
 
موقف سيارات الأجرة (4)
 
موقف سيارات الأجرة (5)
 
موقف سيارات الأجرة (6)
 
موقف سيارات الأجرة (7)
 
موقف سيارات الأجرة (8)

الدقهلية

محافظ الدقهليه

مواقف المنصورة

موقف جديلة

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