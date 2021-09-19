بث مباشر.. مستشفى بنى سويف تستقبل الشاب عمرو صاحب اعوجاج العظام

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مستشفى بنى سويف التخصصى والتى استقبلت الشاب عمرو حسين فهيم والذى يعانى من اعوجاج العظام بعد نشر اليوم السابع قصته أمس .

واستقبل المستشفى الشاب عمرو حسين فهيم عبر سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

واستقبل الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف والدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى التخصصي الشاب عمرو حسين فهيم فى استقبال المستشفى حيث تم إيداعه أحد غرف المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف إنه سيتم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للشاب وتوفير العلاج اللازم داخل المستشفى ونقله إلى أى مستشفى فى حالة حاجة الحالة للنقل الى اى مستشفى أخرى بالقاهرة.

فيما قال الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى التخصصي أنه سيتم تقديم العلاج اللازم له داخل المستشفى وأجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

قدم اليوم السابع بثا مباشرا أمس من داخل منزل الشاب عمرو حسين فهيم 31 سنة من حى الجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف، والذى يعانى من اعوجاج عظام الساق، نتيجة وجود مرض نادر يجعله عاجزا عن الوقوف.

والتقى اليوم السابع مع الشاب عمرو حسين فهيم الحاصل على دبلوم فنى، والذى قال إنه أصيب فى عمر 12 سنة، باعوجاج فى الفخذ الأيمن، و عظام الساق، ثم انتقل الألم إلى الساق اليسرى، التى أصابها اعوجاج فى العظام.

وأضاف عمرو أنه أجرى عملية تعديل عظام فى الساق اليمنى، والساق اليسرى، وتركيب شرائح ومسامير، مشيرا الى انه فوجىء باعوجاج مرة أخرى.