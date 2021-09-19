اليوم.. استكمال توزيع التعويضات المالية لأسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستكمل محافظة شمال سيناء اليوم الأحد، توزيع فيز صرف مستحقات مالية لأسر الشهداء والمصابين المدنيين من أبناء شمال سيناء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن التوزيع اليوم سينطلق فى مركز شباب العريش بمركز شباب العريش، وفى قرية الروضة لشهداء ومصابي قرية الروضة، ثم يوم 22 الجاري بمدينة الشيخ زويد ويوم 23 الجاري بمركز الحسنة بوسط سيناء، ويومي 26 و27 الجاري سيتم تسليم الذين تخلفوا عن الاستلام خلال المدة المحددة.

وكانت شهدت محافظة شمال سيناء أمس السبت الاحتفال بإطلاق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين وقام بتسليمها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بحضور قيادات تنفيذية وشعبية ونواب البرلمان.

وقال محافظ شمال سيناء، إنهم نفذوا هذه التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والتى صدر لهم قرار بالصرف من رئيس الوزراء وهى الدفعة الأولى وسيصدر قرارات بدفعات جديدة لاحقا.

وأضاف أنه يوجد في المحافظة عدد 2915 من الشهداء والمصابين شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ شمال سيناء أنه يتم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد توزع طبقا لإعلام الوراثة للمستحقين، وأنه يصرف تعويض المصاب حسب نسبة العجز المقررة، حيث سيتم الصرف من بنك ناصر الاجتماعي عن طريق حساب جارى.

وأضاف المحافظ، أنه تم تخصيص عدد 4000 كارت فيزا كدفعة أولى لمحافظة شمال سيناء.