اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 سبتمبر 2021 11:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى بأسوان

الأحد، 19 سبتمبر 2021 09:23 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى بأسوان اسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعى بمدخل قرية المنصورية مركز دراو محافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وكانت مباحث المرور فى أسوان، تمكنت اليوم، من ضبط 548 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة تحت إشراف اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة، تحت إشراف العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور، عن ضبط 548 مخالفة مرورية علي النحو التالى: التصالح الفوري فى 80 مخالفة، وتحرير 165 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 54 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 41 حالة مسببات الحوادث، وتحرير81 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 120 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 6 توك توك حجز إدارى.

 

 


حادث

الطريق الزراعى

قرية المنصورية

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة