إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعى بمدخل قرية المنصورية مركز دراو محافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وكانت مباحث المرور فى أسوان، تمكنت اليوم، من ضبط 548 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة تحت إشراف اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة، تحت إشراف العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور، عن ضبط 548 مخالفة مرورية علي النحو التالى: التصالح الفوري فى 80 مخالفة، وتحرير 165 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 54 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 41 حالة مسببات الحوادث، وتحرير81 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 120 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 6 توك توك حجز إدارى.