إصابة 3 أشخاص بسبب حريق داخل عيادة طبيب في دمنهور بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

اندلع منذ قليل حريق هائل داخل عيادة طبية بمدينة دمنهور بالبحيرة، إثر انفجار أسطوانة أكسجين، وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين اندلاع حريق هائل داخل عيادة أحد الأطباء بشارع عبد السلام الشاذلى بجوار الكوبرى العلوى بمدينة دمنهور، إثر انفجار أنبوبة أكسجين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة

وتم فرض كردون امنى بالقرب من واقعة الحريق لمنع اقتراب المواطنين وتم فصل كافة المرافق عن العقار المحترق، واسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة أعمال التحقيقات.