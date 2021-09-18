نزلوا ينضفوا حوض المخلل طلعوا جثث.. بث مباشر من مكان مصرع أب و3 أبناء صعقا بالكهرباء ببنى سويف.. لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام المصنع الذى شهد مصرع أب وثلاثة من الأولاد لقوا مصرعهم داخل مصنع يمتلكه الأب بتصنيع المخلل بمنطقة بياض العرب الصناعية، ورصد اليوم السابع إغلاق أبواب المصنع وعدم وجود أى من العمال داخل المصنع والذى كان يشهد تواجد العمال على مدار الأسبوع .

ولقى صاحب مصنع مخللات وأبناؤه الثلاثة مصرعهم، منذ قليل، داخل حوض التنظيف بمصنعهم في المنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بنى سويف، وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد بمصرع صاحب مصنع مخللات وأبنائه الثلاثة داخل مصنعهم بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى جثامين كلا من: أحمد سيد طايع، 50 عاما مقيم بني سويف، صاحب مصنع مخلل، وأبناؤه بلال 19 سنة، وعبد الله 18 سنة وأدهم 15 سنة.