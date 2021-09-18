مدينة الأقصر تعلن أسماء المواطنين وتطالبهم بسرعة إنهاء أوراق التصالح

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن العميد طارق لطفى رئيس مجلس مدينة الأقصر، اليوم السبت، أنه بناءً على توجيهات المستشار محافظ الأقصر، لفتح استكمال ملفات التصالح لمواطنين مدينة الأقصر والعزب والنجوع، تم نشر كشوف بها أسماء المواطنين الذين يوجد بعض الأوراق والمستندات غير مكتملة طبقاً لما تم عرضه على لجان البت.

وناشد رئيس مجلس مدينة الأقصر، جميع المواطنين طبقاً للكشوف التى تم نشرها سرعة التوجه للمركز التكنولوجى بمدينة الأقصر بجزيرة العوامية لإستكمال باقى الأوراق الناقصة ليستكملوا سداد باقى المبالغ، وذلك لإنهاء ملفات تصالحهم، حيث نشرت صفحة مجلس المدينة بيان بأسماء موظفى منشأة العمارى بحى المطار، لسرعة التوجه للمركز التكنولوجى بمدينة العوامية لاستكمال بقية الأوراق الخاصة بهم، وسدد باقى المبلغ.

وفى نفس السياق كان قد أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه قامت الوحدة المحلية للمدينة بقبول طلبات المواطنين فى التصالح من القرى التابعة للمركز ومدينة الزينية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتسهيل على المواطنين فى تنفيذ إجراءات وأعمال منظومة التصالح على البناء.

وأضاف العقيد أحمد الهوارى، فى بيان صحفى، أنه استقبل المركز التكنولوجى بمركز ومدينة الزينية عدد 44 طلب للتصالح، وتم تحرير نموذج 10 تصالح نهائى لحين مطابقة اللجنة، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2020، بشأن الخطوات التنفيذية الواردة من الأمانة التشريعية لمجلس الوزراء بشأن (الإعدادات بما قدمة المواطن بالريف)، وبإشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية .