محافظ بورسعيد: تنفيذ 67 قرار إزالة بمنطقة الأمل و23 بمنطقة اللبانة بالضواحى

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تنفيذ 67 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ومخالفات خروج عن خط التنظيم خلال أعمال الحملة المكبرة التى قادها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى فى منطقة الأمل الجديد بمشاركة شرطة مرافق بورسعيد، وتنفيذ حوالى 23 قرار إزالة تعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم فى منطقة اللبانة الجديدة، مشيرا أن خطة الدولة هى متابعة كافه المناطق التى تم تطويرها من قبل وعدم السماح بحدوث أى تشوهات بها أو العودة إلى السلوكيات العشوائية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن استمرار إزالة كافة المخالفات ومنع التشوهات للحفاظ على الوجه الحضارى بجميع الأحياء، وشدد على تطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات مشيرا بأن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة للحفاظ على هذه المناطق السكنية من التشوهات التى يقوم بها بعض المواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم ازالة كافه مخالفات الخروج عن خط التنظيم وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات لإعادة الانضباط ومنع هذه التشوهات التى تسيئ إلى المظهر الحضارى بعد أن قامت الدولة بدورها فى توفير هذه الوحدات السكنية على أعلى مستوى وبما يساهم فى تيسير حركة مرور السيارات والمشاة وإعادة الانضباط إلى جميع مناطق وشوارع المحافظة .

وكانت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحى قد واصلت حملاتها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقة الأمل الجديد بالضواحى و اللبانة الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستمرار الحملات المكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية بالأحياء لمتابعة إزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم.