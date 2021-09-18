كأنها جبل مائل بالنيل.. محاولات كبيرة لإنقاذ مركز المنصورة العملاق.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، من أمام مركب المنصورة المائل بعد مرور 10 أيام على حادث ميله نتيجة حدوث كسر بالأعمدة الحاملة لها، حيث تم رصد محاولات المختصين في عمليات إصلاح وتعويم المراكب لإنقاذ المركب من الغرق في مياه النيل.

وقد قام فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس بمعاينة المركب، وعمل تقرير عنه، وكيفية إنقاذه أكدوا خلاله أن الوضع مستقر حتى الآن، حيث إن المركب مائل ومستقر على الأرض.

ووصل عدد من الفنيين والعمال المتخصصين بمحافظة دمياط، فى مثل هذا الحالات، منذ عدة أيام وقد تم الاستعانة بهم للمساعدة فى استعادة توازن المركب المائل وعودته إلى مكان الطبيعى، وذلك عن طريق استخدام معدات النقل الثقيل للمساعدة فى رفع المركب، بالإضافة إلى بعض طرق التعويم الأخرى.

وقام العمال ببدء عمليات إنقاذ المركب من خلال تركيب (وير حديدى) بجسم المركب لشدة من ناحية وبدء عملية الرفع وإجراء الإصلاحات بالمركب من الجهة الأخري، وأشار أحد المسئولين بأن هذا العملية سوف تأخذ بعض الوقت لتجهيز المركب والأدوات التى سوف تستخدم فى عملية الإصلاح واللحام.

ومن ناحية أخرى قامت الأجهزة الأمنية بتسليم المواطنين رواد المركب متعلقاتهم الشخصية، الموجودة على المركب بعد أن هربوا وتركوها، ومن بينها أجهزة محمول ولاب توب، وحقائب شخصية وبعض المشغولات الذهبية.

كما قام أصحاب المركب باستخراج شاشات التليفزيون الموجودة على المركب، وبعض الأجهزة الخاصة بالمطبخ بالإضافة اسطوانات الغاز بالداخل.

وقد تفقد اليوم الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، التطورات الأخيرة بالمركب، وما وصل الية الوضع العام، فيما ينتظر اصحاب المركب المعدات المساعدة فى عملية إصلاح المركب ولادة توازنه لإنهاء الازمة.

يذكر أن أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة فنية على مستوى عال برئاسة نائب المحافظ، لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل، والتأكد من كافة إجراءات السلامة وتوافر الاشتراطات الخاصة بالمراكب الراسية فى النيل بنطاق محافظة الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن اللجنة تضم فى عضويتها مسئولى الحماية المدنية ومديرية الطرق وكافة الجهات المعنية، على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير شامل بما تم من فحص لجميع المراكب العائمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، حرصا على سلامة المواطنين مرتادى هذه المراكب بنطاق المحافظة.

وشهد شارع المشاية بمدينة المنصورة بالأمس حالة من الهلع بعد سماع صراخ استغاثة من المواطنين، بسبب غرق أحد المراكب النيلية الموجودة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على المكان واتخاذ الإجراءات الأمنية.