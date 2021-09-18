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عروس بالزقازيق ستوقف موكب الزفاف لتسجيل في حملة "معا_نطمئن"

السبت، 18 سبتمبر 2021 11:36 م
عروس بالزقازيق ستوقف موكب الزفاف لتسجيل في حملة "معا_نطمئن" العروس
الشرقية - إيمان مهنى

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شهد فريق حملة "معا_نطمئن.. سجل الآن" ، المتمركز بميدان القومية بمدينة الزقازيق ، قيام عروس ، بتوقيف سيارة الزفاف والسوال الفريق الطبي عن الحملة و إبداء رغبتها في تسجيل بياناتها تهميدا التطعيم ، قام الفريق الطبي بالتقاط صورة تذكارية مع العروسة و سيارة الزفاف.
 
 
كانت انطلقت صباح السبت ، حملة " معا_نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين علي التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، عبر مجموعة أتوبيسات منتشرة بمختلف أنحاء محافظة الشرقية.
 
 
وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل صحة الشرقية، بأن المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين علي مختلف الباصات التي توفيرها ضمن فعاليات الحملة والبالغ عددهم 12  أتوبيس ، تم توزيعها علي جميع مراكز ومدن المحافظة، مع التنبيه علي الفرق الطبية بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، المتمركز أمام ديوان عام المحافظة.
 
 
وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل صحة الشرقية، بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

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