صرف الدفعة 154 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 154من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس 2021 وذلك بإجمالى756 ألف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 39 شابا وفتاة ( 13 من الذكور - 26 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب، لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 97.737 مليون جنيه استفاد منها 12259 شابا وفتاة (5867 ذكور - 6392 إناث)؛ وجاءت موافقة وتصريحات المحافظ بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة إستفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.