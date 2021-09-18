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شاب يعانى من مرض نادر يجعله عاجزا عن الوقوف ببنى سويف.. لايف

السبت، 18 سبتمبر 2021 10:27 م
شاب يعانى من مرض نادر يجعله عاجزا عن الوقوف ببنى سويف.. لايف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل منزل الشاب عمرو حسين فهيم 31 سنة من حى الجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف، والذى يعانى من اعوجاج عظام الساق، نتيجة وجود مرض نادر يجعله عاجزا عن الوقوف.
 
والتقى اليوم السابع مع الشاب عمرو حسين فهيم الحاصل على دبلوم فنى، والذى قال إنه أصيب فى عمر 12 سنة، باعوجاج في الفخذ الأيمن، و عظام الساق، ثم انتقل الألم إلى الساق اليسرى، التي أصابها إعوجاج في العظام.
 
وأضاف عمرو أنه أجرى عملية تعديل عظام في الساق اليمنى، والساق اليسرى، و تركيب شرائح ومسامير، مشيرا الى انه فوجىء باعوجاج مرة اخرى.
 
واكد عمرو ان الاعوجاج جاء مرة اخرى منذ ثلاث سنوات واصبح ملازم الفراش مشيرا الى ان الاطباء بمحافظة بنى سويف اختلفوا فى التشخيص فالبعض اكد  انها  هشاشة العظام، والبعض شخصها على انها  نقص المناعة مناشدا المسؤولين بنقلة الى القاهرة فى احدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة لأجراء الفحوصات الطبية له وتقديم العلاج لها .
 
 

بنى سويف

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وزارة الصحة

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