اليوم السابع
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سترت أهلها فسترها الله.. الحاجة إحسان تبرعت بأرضها وعملت مسجدا ومدرسة ومدافن لقريتها

السبت، 18 سبتمبر 2021 06:23 م
سترت أهلها فسترها الله.. الحاجة إحسان تبرعت بأرضها وعملت مسجدا ومدرسة ومدافن لقريتها
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من داخل قرية جهينة القبلية التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، لنموذج الخير والعطاء بلا حدود هي الحاجة إحسان التي تبرعت بفدان من أملاكها لبناء مسجد ومقابر ومدرسة لخدمة الأهالى.

وقالت الحاجة إحسان نوفل 78 سنة، إنه لم يشأ القدر أن تنجب أبناء ولديها فدانين مبان من الأرض ميراث، فقررت التجارة بها مع الله، ذلك بعد رؤية جاءتها في المنام، وهي تشاهد عمال يقومون بناء مسجد في أرضها، وعلي الفور ذهبت وتبرعت لبناء المسجد في نفس المكان الذي رأيت فيه الرؤية، كصدقة جارية على روح ولدي فهو كان أزهريا حافظ القرآن الكريم، بعدها بسنوات حلمت برؤية المدرسة، بالفعل تبرعت بالأرض 8 قراريط وكذلك بأرض 13 قيراطا لبناء مقابر للأهالى، فالقرية لا يوجد بها مقابر وأمواتنا نحملهم لمسافة 6 كيلو مترات للدفن بمقابر كفر البلاسي والتي اكتظت بالموتي وكل عين بها 10 جثث.

وتكمل أن حلمها الوحيد، هو أن تري المدرسة والمقابر قبل وفاتها، لافتة إلى أنها تواجه معوقات وروتينيات لاستكمال إجراءات التبرع.

الحاجة إحسان تبرعت بأرضها (1)
 
الحاجة إحسان تبرعت بأرضها (2)
 
الحاجة إحسان تبرعت بأرضها (3)

فاقوس

الحاجة إحسان نوفل

سيدة تتبرع بثرواتها

اخبار الشرقية

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