حركة تنقلات داخلية بمحليات الغربية

الغربية عادل ضرة

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، القرار رقم 306 لسنة 2021 بتعين كلاً من: "محمد حسن سراج القائم باعمال رئيس مركز زفتى مديراً للإدارة العامة للشئون الهندسية بمركز ومدينة طنطا، ومحمد متولي أبو سليم رئيس مركز سمنود سكرتيراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا ".

كما أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حركة تنقلات داخل الوحدات المحلية شملت تعيين كلاً من: " عبدالشافي مصطفى كمال للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور ، إبراهيم عبداللطيف فايد للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة زفتى، إسلام سعد النجار للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة سمنود وعلاء الدين عبدالرحمن بهنسي للقيام بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة كفر الزيات".

يذكر أن الحركة جاءت عقب التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن ونوابهم خلال الفترة السابقة مع الدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً اياهم بالعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأى مخالفات بشكل حاسم وفوري ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف.