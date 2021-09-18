تنفيذ 3528 مشروعا تنمويا بمحافظة البحيرة بتكلفة 72 مليار جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، اليوم السبت، تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطن البحراوى، مشيراً إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات على أرض محافظة البحيرة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأوضح محافظ البحيرة أن المحافظة شهدت تنفيذ 3528 مشروع فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف إستثمارية تبلغ 72 مليار جنيه وتم الانتهاء من 2844 مشروع، بتكلفة إجمالية38 مليار جنيه، و 684 مشروعا جار العمل بها بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليار جنيه

يذكر أن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة سيطلق غدا الأحد شارة الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة من مدينة رشيد والذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام فى ذكرى إنتصار شعب رشيد الباسل على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807.