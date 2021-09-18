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"التعليم" توجه الإدارات بإصدار نشرات مصروفات المدارس الخاصة قبل بدء الدراسة

السبت، 18 سبتمبر 2021 01:00 ص
"التعليم" توجه الإدارات بإصدار نشرات مصروفات المدارس الخاصة قبل بدء الدراسة طلاب ـ أرشيفية
محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإدارات التعليمية بضرورة إصدار نشرات المصروفات الدراسية قبل بدء العام الدراسى الجديد وتسليمها إلى المدارس الخاصة التابعة لكل إدارة لإعلان قيمة المصروفات الدراسية لأولياء الأمور، مع إلزام المدارس بقائمة المصروفات المحددة دون تجاوزها، مشددة على أن فى حالة تحصيل المدرسة مصروفات تخالف القيمة المحددة من قبل الإدارات والمديريات ستجرى معاقبتها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة العام الدراسى الجديد، حيث تنطلق الدراسة 9 أكتوبر المقبل، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.
 
وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).
 
ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).
 
وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.


التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

المصروفات الدراسية

مصروفات المدارس الخاصة

موعد بدء الدراسة

اخبار مصر

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