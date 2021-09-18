البابا تواضروس يشارك فى حفل تخريج كورس مواجهة العنف ضد المرأة.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

حضر قداسة البابا تاوضرروس الثانى اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، حفل تخريج حوالى 120 متدربا من آباء كهنة وخدام وخادمات مدينة الإسكندرية، بعد تدريبهم على كيفية مواجهة ظاهرة العنف الأسرى، وخاصة العنف الموجه ضد المرأة، وكيفية التعامل مع كل من الضحية والمعتدى، وفى إطار روحى نفسى مجتمعى، ودراسة الآثار المترتبة على الأطفال.

وأشارت الكاتدرائية المرقسية فى بيان لها اليوم أنه حضر الحفل الآباء الأساقفة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص إبرام إميل مقرر لجنة المرأة بالمجمع المقدس، ووكيل البطريركية بالإسكندرية وبحضور مؤسسات الدولة ممثلة في المجلس القومي للمرأة.

وقد بدأ الحفل بكلمة للأب إبرام إميل وكيل البطريركية ومقرر اللجنة شرح فيها خطة اللجنة في إطار تعاون كل الجهود في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، وعن الكورس التدريبي بالإسكندرية كنواة لخدمة اللجنة في كل إيبارشيات الكرازة، وقدم المتدربون من كل قطاع رعوي بالإسكندرية مشروع التخرج من الكورس قدمه مندوبين عن كل قطاع على حدى.

وقدم قداسة البابا شهادات تخرج الكورس على المتخرحين، وقال القمص رافائيل ثروت كلمة نيابة عن نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، واختتم الحفل بكلمة لقداسة البابا متحدثا فيها عن قيمة المرأة في المجتمع و الكنيسة والكتاب المقدس.

يأتي هذا الكورس في إطار التعاون بين لجنة المرأة بالمجمع المقدس وكافة الخدمات الكنسية وجهات الدولة يهدف إلى تمكين المرأة ومساندتها.