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الانتهاء من مشروع ترميم مدينة "بلاط" الإسلامية بتكلفة 17.3 مليون جنيه

السبت، 18 سبتمبر 2021 01:26 م
الانتهاء من مشروع ترميم مدينة "بلاط" الإسلامية بتكلفة 17.3 مليون جنيه مدينة بلاط الاسلامية بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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انتهت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، من مشروع ترميم وصيانة مدينة "بلاط" الإسلامية بتكلفة 17 مليون و325 الف جنيه. 
 
وقال المهندس عادل عمر، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالوادي الجديد، في بيان صحفى اليوم السبت، إن المشروع جرى الانتهاء منه خلال 18 شهرًا من خلال جهاز الخدمة الوطنية؛ حيث تضمن ترميم وإعادة إحياء القرية الإسلامية بمدينة بلاط ،وتشمل تطوير 4 مواقع هي "ديوان العمدة - منزل الشيخ إبراهيم- العصارة – طاحون بلاط".
 
وأضاف مدير مديرية الإسكان والمرافق بالوادي الجديد يشمل المشروع أيضا ترميم 505 منازل على مساحة 22 فدانًا تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية؛ بترميم المدينة والحفاظ عليها بعد تعرض عدد كبير من المنازل للتصدع والضرر بسبب العوامل المناخية.
 
وأكد مدير مديرية الإسكان والمرافق أن المدينة تضم العديد من العمائر الدينية والمدنية مثل المساجد والكتاتيب والمنازل المكونة من طابق أو طابقين أو ثلاثة، كما ضمت العديد من العمائر الخدمية كالطواحين، والعصارات، والموانئ، والحوانيت.
 
جدير بالذكر أن مدينة "بلاط" الإسلامية عبارة عن كتل سكنية ومنازل مبنية بالطوب اللبن من طابق وإثنين ومتلاصقة جرى بنائها على تل مرتفع للتمكن من صد هجوم الأعداء واختيار مكان صحي ومناسب بيئيًا بسبب ارتفاع الهضبة المبنى عليها المدينة، وتتميز بالبوابات والمنافذ الضيقة والسقائف وجميعها وسائل دفاعية لمنع دخول الأعداء إلى شوارع المدينة.
 

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