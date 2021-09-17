محافظ بورسعيد: المحافظة أصبحت الأولى رقميًا بمصر.. وتخصيص 54 مصنعا للشباب

كتب - أحمد صلاح العزب

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه جرى تخصيص 5 مصانع لكبار المستثمرين؛ منها مصنع لإنتاج إطارات السيارات يضاهى المصانع العالمية، ونفذ في أقل من ثلاث سنوات وبه خط إنتاج للمطاط الصناعي ولدينا مصنع لتغليف وتعبئة الأسماك لإنتاج التونة بإجمالي 3 آلاف علبة في الساعة.



وتابع محافظ بورسعيد، خلال لقائه في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه تم إضافة 165 مصنعا جديدا تعمل بكامل طاقتها وأصبح عدد المصانع المتعثرة 45 مصنعا بدلا من 183 مصنعا.

وواصل الغضبان، أن منطقة شرق بورسعيد منطقة تنموية متكاملة وتم إنجاز العديد من المشروعات العملاقة، ونستهدف جذب المستثمرين إليها، مضيفا أن بورسعيد أصبحت أول محافظة رقمية في مصر والمنظومة الرقمية تحارب الفساد، مشيرا إلى أن المحافظة بها 117 خدمة إلكترونية، منها 40 خدمة تابعة لوزارة التنمية المحلية، وحلم تطبيق التأمين الصحي الشامل كان حلما لكل المصريين، وتلقيت العلاج من هذه المنظومة.



وتابع الغضبان، أن محافظة بور سعيد أقل محافظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا لتوافر منظومة التامين الصحي الشامل بجانب مديرية الصحة، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى تطبيقها بالمحافظة في عام 2019، مشيرا إلى أن ساحة مصر بها تمثال مصر أم الدنيا لاستقبال كل السفن التي تعبر من قناة السويس، مؤكدا أنه يتواجد في الشارع بشكل مستمر ويحرص على الاستماع للمواطنين لحل مشاكلهم.



وذكر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه يوجد بالمحافظة منتجات مصرية تنافس المستورد ونقوم بتصدير54%من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة، مشيرا إلى تخصيص 58 مصنعا على مساحة 200 متر، ومن الممكن إقامة دور ثاني بتلك المصانع للشباب دون مقابل لمدة عامين، وأصبحت مصانع مصدرة، وقام الرئيس السيسى بتخصيص 54 مصنعا لصغار المستثمرين ولشباب بورسعيد للصناعات الصغيرة.



وتابع محافظ بور سعيد: بدأنا نعمل على تحويل المحافظة من تجارية إلى صناعية، ورصد مكافآت للشباب من التعليم الفني.