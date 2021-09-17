محافظ أسوان يوجه مسئولى المحليات بالتلاحم مع مشاكل ومطالب المواطنين

أسوان - صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك توجيهات مستمرة ومشددة لمسئولى المحليات وكافة الجهات المعنية لتحقيق التلاحم المباشر مع المواطنين والتعامل الفورى مع مختلف المطالب والشكاوى الجماهيرية ووضع الحلول الجذرية والعاجلة لها ، مع الإستمرار فى التصدى السريع لأى حالات تعدى أو إشغال ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب.

وكلف بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين فى وجود أى إهمال أو تقصير فى أى قطاع خدمى لتحقيق الإنتظام الكامل بكافة المرافق العامة ولتعمل بالكفاءة العالية التى تلبى المطالب الجماهيرية على الوجه الأكمل.

ولتحويل هذه التوجيهات إلى واقع فعلى يلمسه المواطن الأسوانى فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر يتنفيذ حملة بقرية أبو الريش إستهدفت مناطق خور أبو سبيرة والمرداب والأعقاب الكبرى حيث رصدت الحملة 6 مخالفات منها مخالفة للتعدى على أراضى أملاك الدولة ، و 5 مخالفات مبانى ، وتم التحفظ على أعمال مواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أنه بناءاً على الشكاوى والمشاكل الواردة للمحافظ على الواتس آب الخاص به ومنها مشكلة سوء حالة النظافة وتراكم القمامة والمخلفات بمنطقة الكرور فقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولى الوحدة المحلية وشركة النظافة بالتعامل الفورى مع هذه المشكلة ورفع كافة كميات القمامة أولاً بأول لخلق متنفس حيوى لأهالى المنطقة ، وتم بالتوازى إجراء الصيانة المطلوبة لرافع الجوزيرة ويعمل حالياً بالكفاءة العالية.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ أعمال تمهيد الطريق ورفع تراكمات الأتربة ودهان البلدوات بمنطقة الزيداب بحى شرق ، مع القيام بأعمال إحلال و تجديد مطابق الصرف الصحى للحفاظ على سلامة المارة والمركبات ، هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بتنظيم حملة مكبرة للمرور على اللافتات والإعلانات للتأكد من إستيفاءها لكافة التراخيص المطلوبة حيث تم رصد وإزالة 15 إعلان ولافتة مخالفة وبدون تراخيص ، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بإزالة 2 إعلان مخالف على الطريق العام .



تجديد مطابق الصرف الصحى