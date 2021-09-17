عيش باللحمة ..عزومه أحمد شيبه كل جمعه لاهالى القبارى بالإسكندرية .. لايف

الإسكندرية - أسماء على بدر

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر مع المطرب الشعبى أحمد شيبه ابن منطقة القبارى بمحافظة الإسكندرية، والذى يقوم كل يوم جمعة بتوزيع العيش باللحمة على المحتاجين والجيران وأبناء المنطقة بصورة دائمة، وذلك امتناناً لأبناء منطقة القباري مسقط رأسه بمنطقة كوبري القبارى ويتواجد كل جمعة لعمل العيش باللحمة لتوزيعها عليهم جميعاً.

وقال المطرب الشعبى أحمد شيبه، إنه يقوم بعمل العيش باللحمة المفرومة مثل الحواوشي بصورة دائمة كل يوم جمعة، وذلك لتقديمها لأبناء منطقته، حيث إنهم السبب فى ما وصل إليه من خير وشهرة وإقامة حفلات فى مختلف أرجاء مصر، حيث بدأ بعمل كميات قليلة من العيش باللحمة ووصل الحد لعمل كميات كبيرة حالياً لتقديمها لجميع أبناء منطقته.

وأضاف أحمد شيبه لـ"اليوم السابع"، أن ما يقوم به واجب عليه لأن الله رزقه من وسع وأكرمه، ويجب عليه أن يكرم أبناء منطقته دوماً، قائلاً:"ياريت كل مطرب وكل فنان وكل حد ربنا كرمه يفكر فى أى حاجه يعملها لأهاله وأبناء بلدته، لأنه واجب عليه وربنا كرمه بدعواتهم ولازم يكرمهم".

ومن جانبهم، قال جيران وأصدقاء المطرب الشعبى أحمد شيبه، إنه يقوم بزيارة منطقة القباري بالإسكندرية كل جمعة ويقوم بتلك الأمور الجميلة، كما يزور والدته ويتواجد بينهم بكل محبة وفرحة أسبوعياً، حيث إنه رغم كرمه وشهرته الواسعة ولكنه متواضع بين الجميع ويتواجد معهم دائماً.