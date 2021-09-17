اليوم السابع
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الجمعة، 17 سبتمبر 2021 04:02 م
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رفع 2520 طن قمامة ومخلفات وتراكمات خلال الحملات اليومية بالبحيرة.. صور

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 03:54 م
رفع 2520 طن قمامة ومخلفات وتراكمات خلال الحملات اليومية بالبحيرة.. صور حملة نظافة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف واستمرار حملات رفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة بجميع مراكز ومدن المحافظة حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالى والحضارى للمدن .

أسفرت الحملات اليومية لرفع تراكمات القمامة عن رفع 2520 طن بنطاق 12 مركز تمثلت فى 750 طن بدمنهور - 170 بالمحمودية - 175 طن بكوم حمادة  - 650 طن بكفر الدوار - 115 ادكو -  120 وادى النطرون  - 110 بالدلنجات - 140 طن بابوحمص  - 90 طن ببدر - 90 طن حوش عيسى - 110 بابو المطامير - 140 ايتاى البارود.

رفع 2520 طن قمامه ومخلفات
رفع 2520 طن قمامه ومخلفات

 

عامل نظافة
عامل نظافة

 

رفع القمامة
رفع القمامة

 

حملة نظافة بالبحيرة
حملة نظافة بالبحيرة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

 


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قمامة

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