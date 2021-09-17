رفع 2520 طن قمامة ومخلفات وتراكمات خلال الحملات اليومية بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف واستمرار حملات رفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة بجميع مراكز ومدن المحافظة حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالى والحضارى للمدن .

أسفرت الحملات اليومية لرفع تراكمات القمامة عن رفع 2520 طن بنطاق 12 مركز تمثلت فى 750 طن بدمنهور - 170 بالمحمودية - 175 طن بكوم حمادة - 650 طن بكفر الدوار - 115 ادكو - 120 وادى النطرون - 110 بالدلنجات - 140 طن بابوحمص - 90 طن ببدر - 90 طن حوش عيسى - 110 بابو المطامير - 140 ايتاى البارود.



رفع 2520 طن قمامه ومخلفات



عامل نظافة



رفع القمامة



حملة نظافة بالبحيرة