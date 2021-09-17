تسكين أسرة بقرية الدوية ببنى سويف بعد نقلها لسكن بديل إثر تصدع منزلها

بنى سويف هانى فتحى

توجه هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف اليوم لتفقد أحد المنازل المتصدعة بقرية الدوية، وذلك بحضور لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ورئيس قرية تزمنت، لتفقد الوضع على أرض الواقع وبحث الإجراءات المناسبة للتعامل مع المشكلة واتخاذ ما يلزم حيالها.

وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالتواجد الميدانى والوقوف على أرض الطبيعة على مستوى الخدمات وشكاوى المواطنين.

وقد أفاد رئيس المدينة أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد تم إخلاء المنزل من ساكنيه ونقلهم و أغراضهم وأثاث المنزل لسكن آخر بديل بنفس القرية، مع تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المنزل وإعداد تقرير فنى لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.



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