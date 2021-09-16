مسئول روسى يعلن بدء تسليم أنظمة الدفاع الجوى الحديثة "إس - 500" للجيش

موسكو (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف، انتهاء تجارب نظام الدفاع الجوى الحديث "اس - 500"، مشيرا إلى أنه بدأ تسليمه للقوات المسلحة الروسية.

وقال بوريسوف للصحفيين، خلال منتدى تيومين للنفط والغاز، اليوم الخميس، "لقد انتهت للتو التجارب الحكومية وبدأ تسليم أول وحدات هذا النظام للقوات المسلحة الروسية"، منوها بأن الهند يمكن أن تصبح أول دولة أجنبية تحصل على هذه الأنظمة.

وأضاف بوريسوف: "أنه ليس هناك أي اتفاقات حتى الآن مع الهند بهذا الصدد، حيث يتعين تزويد الجيش الروسي بهذا النظام أولاً، وبعد ذلك يمكن بيعها لدول أخرى".

وتابع: "بعد بدء عمليات التسليم التسلسلي لأنظمة "إس 500" للجيش الروسي، فإن توريد هذه الأنظمة للخارج سيتطلب إذن من الرئيس فلاديمير بوتين شرط توفر الطلب عليها"، لافتا إلى أن بلاده والهند يجمعهما تاريخ تعاون طويل الأمد في بيع الأسلحة وتطويرها المشترك.

وأوضح أن روسيا في بعض الأحيان تبيع إلى الهند أسلحة لا تبيعها لدول أخرى، وذلك نظراً لعدم وجود أي مشاكل سياسية أو نزاعات بين الدولتين.

يُذكر أن الهند اشترت في وقت سابق أنظمة الدفاع الجوي من طراز "اس-400".

ويُشار إلى أن "اس-500" هي أنظمة مضادة للطيران "أرض- جو" من الجيل الجديد، يمكنها تدمير الصواريخ البالستية والمجنحة وأهداف أخرى، مثل الطائرات والمروحيات، وهي قادرة على استهداف 10 صورايخ بالستية ذات سرعة 7 كم/ث و اكتشاف الهدف على مدى 800-900 كم.