مدير التواصل المجتمعى بالقاهرة: حملة "معا نطمئن" بدأت بالتحرير والتجمع ومدينة نصر

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة أميمة محمد مدير فرق التواصل المجتمعى بمحافظة القاهرة، إن حملة "معا نطمئن" التي أطلقتها وزارة الصحة، كونت العديد من الفرق الخاصة بالتواصل المجتمعى وتضم شباب وإعلاميين، لتشجيع المواطنين على التسجيل للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضافت مدير فرق التواصل المجتمعى بمحافظة القاهرة ، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الحملة جابت ميدان التحرير والتجمع ومدينة نصر بالمحافظة حتى الآن، لتشجيع المواطنين الذين يجوبون الشوارع بكل الطرق الممكنة للتسجيل ضد لقاح كورونا والإجابة على كل تساؤلاتهم ومخاوفهم بشأن اللقاح.

وتابعت مدير فرق التواصل المجتمعى بمحافظة القاهرة: "نعطى المواطنين شنط هدايا لتشجيعهم على التسجيل للتطعيم ضد كورونا، ونقوم بالتسجيل لأى مواطن، ونوجههم أحيانا لمركز التطعيمات".