كل ما تريد معرفته عن النظام العالمى للاتصالات المحمولة

كتبت هبة السيد

جمعية GSM يشار إليها عادةً باسم "GSMA" أو النظام العالمي للاتصالات المحمولة، وهى فى الأصل Groupe Special Mobile) هي منظمة صناعية تمثل مصالح مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. أكثر من 750 مشغل للهاتف المحمول هم أعضاء كاملون في GSMA و 400 شركة أخرى في النظام البيئي الأوسع للهاتف المحمول هم أعضاء منتسبون. تمثل GSMA أعضائها من خلال برامج الصناعة ومجموعات العمل ومبادرات الدعوة الصناعية وفقا لبعض تقارير.

تم تشكيل GSMA في عام 1995 باسم "GSM MoU Association" كهيئة لدعم وتعزيز مشغلي الهاتف المحمول باستخدام معيار GSM (النظام العالمي للاتصالات المتنقلة) للشبكات المحمولة. وهي ترجع تاريخها إلى مذكرة تفاهم وقعت في عام 1987 من قبل 13 مشغلًا في 12 دولة التزمت بنشر GSM لخدمات الهاتف المحمول.

العضوية والحوكمة

العضوية الكاملة في GSMA مفتوحة لمشغلي الهاتف المحمول المرخص لهم باستخدام تقنية عائلة GSM. ما يقرب من 750 من هؤلاء المشغلين في جميع أنحاء العالم هم أعضاء كاملون في GSMA. العضوية المنتسبة في GSMA مفتوحة للشركات غير المشغلة النشطة في النظام البيئي للجوال.

وتشمل هذه الشركات صانعي الهواتف والأجهزة وشركات البرمجيات ومزودي المعدات وشركات الإنترنت ، وكذلك المنظمات في قطاعات الصناعة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والإعلام والنقل والمرافق. هناك ما يقرب من 400 شركة عضو في GSMA في هذه الفئة.

يضم مجلس إدارة جي اس ام ايه 25 ممثلاً من أكبر مجموعات المشغلين في العالم والمشغلين الأصغر المختارين ، ويتم انتخابهم مرتين سنويًا.

البرامج

تدير GSMA برامج الصناعة بالتعاون مع أعضائها بهدف تحقيق الحجم وإمكانية التشغيل البيني لتقنيات الهاتف المحمول الجديدة. لديها ثلاثة برامج نشطة: "شبكات المستقبل" (تعزيز المعايير مثل خدمات الاتصالات الغنية والصوت عبر LTE) ؛ 'هوية'؛ و "إنترنت الأشياء".

تمثل GSMA صناعة الهاتف المحمول للحكومات والمؤسسات حيث تدافع عن المواقف السياسية والتنظيمية نيابة عن أعضائها. وتتمثل أهدافها المعلنة في هذا المجال في ضمان أن تكون "السياسات والأطر التنظيمية للاتصالات المتنقلة عادلة ومرنة ومستقبلية" ؛ أن يتم توفير الطيف الراديوي للخدمات المتنقلة "في الوقت المناسب وبطريقة عادلة" ؛ ولتعزيز استخدام خدمات الهاتف المحمول في الأسواق الناشئة.

كجزء من برنامج الغرض الصناعي ، تدعم GSMA أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

المعرض العالمي للهواتف المحمولة

مؤتمر GSMA العالمي للمحمول في برشلونة (MWC Barcelona) هو أكبر معرض ومؤتمر سنوي مخصص لصناعة الهاتف المحمول ، وقد جذب أكثر من 109000 زائر في عام 2019.أقيم الحدث لأول مرة في عام 1987.

منذ عام 2006 تم استضافة الحدث في برشلونة ويقع حاليًا في أماكن فيرا جران فيا وفيرا مونتجويك. في عام 2019 ، تم تكريم الحدث ، للمرة الرابعة ، بصفته صاحب موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر معرض تجاري محايد للكربون في العالم.

بالإضافة إلى MWC Barcelona ، تنظم GSMA MWC Shanghai ، MWC Los Angeles وسلسلة "Mobile 360" من الأحداث الإقليمية.

كانت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول قد أعلنت فى التقرير السنوى الصادر فى أغسطس الماضى والخاص بالقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020، تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 43 مركزًا ليصبح في المركز 36 بين 90 دولة تعتمد المحافظة الإلكترونية للهواتف على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 في عام 2019 لتحقق مصر بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.