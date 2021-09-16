اليوم السابع
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ضبط المتهم بكتابة عبارة مسيئة على سيارة نقل بالشرقية

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:39 م
ضبط المتهم بكتابة عبارة مسيئة على سيارة نقل بالشرقية ميكروباص-ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت اجهزة الامن  ملابسات تداول منشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن نشر صورة لسيارة مدون عليها عبارة مسيئة.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) متضمن نشر صورة لسيارة "نقل" بمحافظة الشرقية مدون عليها عبارة مسيئة.
 
 بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد مالك السيارة (مقيم بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية)، وباستدعائه قرر قيامه بكتابة العبارة المشار إليها على سبيل المزاح، وتم إزالتها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 
 

سيارة مدون عليها عبارة مسيئة

موقع التواصل الإجتماعى

ديرب نجم بالشرقية

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