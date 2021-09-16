سياسى عراقى: إعداد وثيقة السلوك الانتخابى لمنع أى عرقلة للانتخابات البرلمانية

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد طارق، أستاذ العلوم السياسية العراقى، إنه بدأ العد التنازلى للعملية الانتخابية العراقية فى 10 أكتوبر المقبل، حيث إن الحكومة العراقية أعدت وثيقة السلوك الانتخابى، وهى وثيقة هدفها توجيه السلوك الانتخابى بين الأحزاب والكتل السياسية المتنافسة فى الانتخابات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية العراقى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن وثيقة السلوك الانتخابى هي وثيقة وطنية تحدد السلوك الانتخابى بين كل الكتل المتنافسة لمنع عمليات الفساد الانتخابى، بجانب منع أى أمور تعرقل العملية الانتخابية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية العراقى، أن العراق يسعى لأن يكن هناك مراقبين دوليين، حيث طلب رسميا من جامعة الدول العربية انتداب مراقبين لمراقبة الانتخابات البرلمانية.