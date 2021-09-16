رجال الأمن يؤمنون مسابقة تحدى الرياضيات بالقاهرة.. صور

كتب محمود عبد الراضي

نجح رجال الأمن، في تأمين مسابقة تحدى الرياضيات فى صاله حسن مصطفى.

جاء نجاح المجموعة الافريقية في تأمين المسابقة بعد نجاحها منذ أيام في تأمين فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى.

وتم تكريم رجال الأمن بالمجموعة الافريقية لنجاحهم في التأمين على مدار أيام البطولة، واثبات أن مصر بلد الأمن والامان وجديرة باستضافة كافة البطولات العالمية.