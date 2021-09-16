رئيس بيلاروسيا: أفغانستان تواجه أزمة إنسانية وسيكون هناك كثير من التداعيات

كتب أحمد علوى

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن أفغانستان تواجه أزمة إنسانية، موضحا أن التطورات في أفغانستان سيكون لها الكثير من التداعيات.

جاء ذلك أمام قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقدة اليوم الخميس في دوشنبه عاصمة طاجيكستان.

ولفت لوكاشينكو- حسبما أوردت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية- إلى الوضع السياسي غير المستقر في أفغانستان، قائلا "من الواضح أن أفغانستان تمر بأزمة إنسانية ستؤدي إلى جميع أنواع العواقب السلبية، بما في ذلك تحديات وتهديدات لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.. إنه في ظل الظروف الحالية، تستجيب منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشكل مناسب للتحديات والتهديدات، على الأقل في المرحلة الحالية".

وأعرب عن ثقته في أن تفاعل المنظمتين في الظروف الحالية يمكن أن يسهل الحوار الدولي ويساعد على تعزيز المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن "هذا لا يتعلق فقط بالقضايا التي تواجه آسيا الوسطى، ولكن أيضا طرق مواجهة النفوذ الجيوسياسي الأجنبي".

ومن المقرر مناقشة الوضع في أفغانستان في اجتماع مشترك لزعماء منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم غد الجمعة.

