اليوم السابع
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تزيين ميدان سفير بمصر الجديدة.. صور

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:27 ص
تزيين ميدان سفير بمصر الجديدة.. صور ميدان سفير
كتب سيد الخلفاوى

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شهد ميدان سفير بمصر الجديدة بالقاهرة، أعمال تشجير وتزيين ليظهر بشكل جمالى رائع، حيث وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، بتجميل الميادين والشوارع.

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وتحت شعار "الهيئة تستطيع" أشرفت المهندسة منى صبرى، رئيس الإدارة المركزية للنظافة، على أعمال تزيين ميدان سفير وعدد أخر من ميادين العاصمة، من خلال قيام مهندسى وعمال التجميل بزراعة ورفع كفاءة الزورعات بميدان سفير بمصر الجديدة ووضع اللمسات الجمالية في الميدان

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وفى السياق تفقد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أعمال التجميل بطريق المطار بمحور العروبة من أول باب المطار وحتي كوبري المطار بصلاح سالم ، حيث يتم تطوير الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة المزورعات بطول الطريق بمعرفة الإدارة المركزية للتجميل بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية للنظافة والورش الإنتاجية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية ليظهر مدخل العاصمة بالمظهر الحضاري الذي تستحقه .

كما تم البدء في فرد النجيلة بمنطقة الواحة بشارع التوحيد والنور بمشاركة من المجتمع المدنى ضمن أعمال التجميل للشوارع والميادين.

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النظافة

هيئة النظافة

نظافة القاهرة

ميدان سفير

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