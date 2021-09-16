تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة مسن بالمرج

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة مسن داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه شخص داخل قطعة أرض زراعية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يرتدى جميع ملابسة ولا توجد به أى إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.