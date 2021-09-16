بوتين: انسحاب قوات التحالف الغربى من أفغانستان كان خطوة متسرعة

وكالات الأنباء

قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن انسحاب قوات التحالف الغربى من أفغانستان كان خطوة متسرعة، وأكد بوتين فى كلمة خلال قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعى" نقلتها "روسيا اليوم"، على ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود لضمان أمن دول المنظمة، على خلفية الأوضاع فى أفغانستان.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أكد أن موسكو لا تفرض أى شروط على حركة طالبان، لكنها تراقب كيف تنفذ الحركة وعودها، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال لافروف فى تصريحات خلال زيارته إلى دوشنبه للمشاركة فى اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعى الأربعاء، إنه "لم يمض ما يكفي من الوقت لإطلاق استنتاجات بشأن حكومة أفغانستان الجديدة".

وتابع أن "لا أحد يستعجل للاعتراف بـ"طالبان"، لكن موسكو تجرى اتصالات مع الحركة بشأن القضايا المتعلقة بإزالة المخاطر على جيرانها في آسيا الوسطى.

وذكر لافروف أن الرئيس الأفغانى السابق أشرف غنى كان قد تلقى دعوة لحضور قمة منظمة شنغهاى للتعاون المقررة الخميس في دوشنبه، "لكن الوضع تغير".

وأشار لافروف إلى أن روسيا لن تتحمل مسؤولية أزمات الهجرة المحتملة الناجمة عن تصرفات الغرب.