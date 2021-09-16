القبض على أب طعن ابنه بسكين بسبب خلافات عائلية

كتب محمود عبد الراضي - تامر البطريقي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تضرر أحد الأشخاص من والده لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام والده بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.



ومن خلال الفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح قطعى بالرقبة") بتضرره من والده، لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، نتج عنه إصابته المنوه عنها، بسبب خلافات عائلية بينهما.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.