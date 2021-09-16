العثور على جثة طفل رضيع ملقاة وسط القمامة فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف ملابسات العثور على جثة طفل رضيع في الحوامدية، وجاري فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية الشخص المتورط في التخلص من الجثة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل رضيع في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة.

وذكر شهود عيان أن الجثة لطفل رضيع عثر عليها أحد الأشخاص وسط القمامة بالشارع،وتم إبلاغ قسم شرطة الحوامدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.