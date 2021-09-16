اليوم السابع
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الرئيس الموريتانى يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لكندا وأسبانيا وألمانيا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 07:02 م
الرئيس الموريتانى يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لكندا وأسبانيا وألمانيا محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الموريتانى
نواكشوط أ ش أ

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تسلم الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، بالقصر الرئاسى فى نواكشوط، أوراق اعتماد سفراء جدد لكندا وأسبانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

 

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الغزوانى تسلم أوراق اعتماد السيدة استوارت نيل، بصفتها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة لدولة كندا لدى موريتانيا، كما بحث الرئيس معها العلاقات البناءة القائمة بين البلدين فى المجالات التجارية والثقافية والتعاون فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وقالت سفيرة كندا إنها على استعداد للعمل من أجل تعميق وتعزيز هذا التعاون.

 

وعلى صعيد متصل تسلم الرئيس الموريتانى أوراق اعتماد السيد جونس غويليم، بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للاتحاد الأوروبى لدى موريتانيا، ونقلت الرئاسة عن الدبلوماسى الأوروبى قوله إن اللقاء كان فرصة كبيرة لفهم مجمل هذه العناصر التى من شأنها توجيه العمل طيلة فترة انتدابه فى نواكشوط.

 

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يرتبط منذ أمد بعيد بشراكة قوية جدا مع موريتانى وقد تمكن الاتحاد الأوربى منذ 2014 من استثمار أكثر من 750 مليون يورو فى موريتانيا، وقال : "نحن فى أوروبا لدينا مخطط طموح جدا يقوم على دعائم وخبرة قوية سنضعه فى خدمة موريتانيا، وسيرتكز هذا الدعم على مجالات التعليم والصحة والتكوين المهنى والتحديات المرتبطة بالأمن والهجرة السرية".

 

كما تسلم الرئيس الموريتانى كذلك أوراق اعتماد السيدة ميريام الفاريز دولا روزا، بصفتها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة للمملكة الإسبانية لدى موريتانيا، ونقل بيان الرئاسة الموريتانية عن الدبلوماسية الإسبانية قولها إن بلادها وموريتانيا تربطهما روابط تاريخية من الصداقة ويطمحان لقيام علاقات استثنائية بينهما.

 

وتسلم الرئيس الغزوانى أوراق اعتماد السيدة إيزابيل هنين، بصفتها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى موريتانيا، وعبرت الدبلوماسية الألمانية عن خالص تمنياتنا لموريتانيا بالتقدم والازدهار فى ظل نظام ديموقراطى تشاركى يضمن الاستقرار.

 


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