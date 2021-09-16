الداخلية تلاحق جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعى.. فيديو

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.