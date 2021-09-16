الداخلية تلاحق جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعى.. فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
الداخلية تلاحق جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعى.. فيديوالخميس، 16 سبتمبر 2021 05:48 م
غش تقاوى-ارشيفيه
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