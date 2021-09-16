اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 06:13 م
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الداخلية تلاحق جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعى.. فيديو

الخميس، 16 سبتمبر 2021 05:48 م
الداخلية تلاحق جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعى.. فيديو غش تقاوى-ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
 

غش

غش زراعي

الداخلية

حوادث

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