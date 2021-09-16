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الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بطما وتضبط أسلحة نارية ومخدرات

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:48 ص
الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بطما وتضبط أسلحة نارية ومخدرات حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء علاء الين سليم بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لإستهداف دائرة مركز شرطة طما.

 أسفرت جهودها بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث، ومفتش الأمن العام بسوهاج، عن ضبط عدد (9) قطع سلاح نارى (6 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (9) متهمين لعدد (5) منهم معلومات جنائية، وضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص، وتنفيذ عدد (90) حكم قضائى متنوع.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الشرقية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وبحوزتهما (بندقية آلية -  3 خزينة - بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .


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