الداخلية تجفف منابع الكيف.. ضبط شحنات مخدرات فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الإستباقية ضد مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، حيث شنت حملات أمنية مكثفة بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصرى.

وفى إطار الإجراءات الأمنية التى إعتمدتها كافة القطاعات الشرطية لحفظ أمن المواطنين.. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام بعض العناصر الإجرامية بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمى شرطة (أول وثان أكتوبر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لإستهدافهم.. حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (5) متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية ، وبحوزتهم (2 فرد محلى – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة – مبلغ مالى) وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.

لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين.. وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته (كمية من الأقرص المخدرة - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

بمواجهته اعترف أمام المقدم أحمد قدري، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، كما أقر بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) جارى ضبطه.

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بالإتجار فـى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته ( كمية من المواد المخدرة المختلفة– كمية من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائه .

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر) بالاتجار فـى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة المركز محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب التقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة المركز، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو– 4 تماثيل يشتبه فى أثريتها – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، كما أضاف أن القطع الأثرية مصطنعة وغير أثرية لاستخدامها فى النصب على المواطنين .

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) بالاتجار فـى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب التقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه ، حال قيادته إحدى السيارات بدائرة القسم ، وبحوزته (بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش -1000 قرص مخدر - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم.