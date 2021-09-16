اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبى يتبرع بـ200 مليون لقاح إضافى للبلدان منخفضة الدخل

الخميس، 16 سبتمبر 2021 05:01 ص
الاتحاد الأوروبى يتبرع بـ200 مليون لقاح إضافى للبلدان منخفضة الدخل أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
بروكسل أ ش أ

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبى سيتبرع بـ 200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للبلدان المنخفضة الدخل، وهو ما يعنى أنه سيتبرع بأكثر من ضعف تعهداته الحالية.

 

وقالت رئيسة المفوضية، فى خطاب "حالة الاتحاد" السنوي، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية :"أعلن أن المفوضية الأوروبية ستضيف تبرعا جديدا يبلغ 200 مليون جرعة إضافية حتى منتصف العام المقبل، هذا استثمار تضامنى، وهو أيضا استثمار فى الصحة العالمية".

 

وأقرت فون دير لايين بالتباين الذى ظهر بين الدول المتقدمة اقتصاديا مثل الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية التى لقحت حتى الآن غالبية سكانها ضد فيروس كورونا، والدول الفقيرة التى تكافح للحصول على لقاحات.

 

وأشارت إلى أنه "مع إعطاء أقل من 1% من الجرعات العالمية فى البلدان ذات الدخل المنخفض، فإن حجم عدم المساواة ومدى الإلحاح واضحان".

 

كما أشادت فون دير لايين بحملة التحصين فى الاتحاد الأوروبى والتى لقح بموجبها أكثر من 70% من سكانه البالغين بشكل كامل.

 

وأشارت إلى أن أوروبا بذلت جهودا أكثر من أى منطقة أخرى لإرسال لقاحات إلى دول أخرى ، لافتة إلى أن نصف اللقاحات المنتجة على أراضيها والبالغ عددها 1,4 مليار، تم تصديرها إلى الخارج.

 

ومن المقرر أن تضاف الجرعات الإضافية التى أعلنتها فون دير لايين إلى 250 مليون جرعة كان قد وعد الاتحاد الأوروبى بتقديمها إلى بلدان فقيرة، خصوصا فى إفريقيا.

 


الاتحاد الأوروبى

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الصحة العالمية

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