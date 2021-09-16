اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 سبتمبر 2021 07:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اعرف مصير سائق متهم بالاستيلاء على 5.2 طن دقيق مدعم فى الغربية

الخميس، 16 سبتمبر 2021 06:00 ص
اعرف مصير سائق متهم بالاستيلاء على 5.2 طن دقيق مدعم فى الغربية دقيق مدعم - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط قائد سيارة- بمحافظة الغربية وبحوزته (5,2 طن دقيق بلدى مدعم "مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم) قام المذكور بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، قدرت قيمتها بـ32240 جنيهاً.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

يقول المشرع إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات، مشيرا إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.


الدعم

أموال الدعم

الاستيلاء على أموال الدعم

تموين

شرطة التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة