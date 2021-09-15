اليوم السابع
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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:32 م
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بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون..

90.7 % زيادة فى الطاقة المولدة من مصادر صديقة للبيئة عام 2019/2020

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:46 ص
90.7 % زيادة فى الطاقة المولدة من مصادر صديقة للبيئة عام 2019/2020 جهاز الاحصاء
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء، بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2021 ، الذى يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام ، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987 ، المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994.
 
وبلــغت كمية الطــاقة الكهربائية المـــولدة من مصــادر صديقة للبيئة ( رياح وشمس ) 8663 جيجاوات/ساعـــــــة
عـــام 2019/2020 مقــابــل 4543 جيجاوات/ساعة عام 2018/2019 بنسبة زيـــادة قـــدرهــا 90.7% .
 
ومن أهم المؤشرات بلغت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 72,4 مليون طن عام 2019/2020 مقابل 77,4 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.5٪، وكمية الانبعاثات الناتجة من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي عامي2018/2019 2019/2020".
 

جهاز الإحصاء

الإحصاء

الازوزن

الاحصاء

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