90.7 % زيادة فى الطاقة المولدة من مصادر صديقة للبيئة عام 2019/2020

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء، بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2021 ، الذى يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام ، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987 ، المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994.

وبلــغت كمية الطــاقة الكهربائية المـــولدة من مصــادر صديقة للبيئة ( رياح وشمس ) 8663 جيجاوات/ساعـــــــة

عـــام 2019/2020 مقــابــل 4543 جيجاوات/ساعة عام 2018/2019 بنسبة زيـــادة قـــدرهــا 90.7% .

ومن أهم المؤشرات بلغت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 72,4 مليون طن عام 2019/2020 مقابل 77,4 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.5٪، وكمية الانبعاثات الناتجة من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي عامي2018/2019 2019/2020".