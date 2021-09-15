6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المنافذ ال6 لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتى:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2-من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز

www.egyptera.org 3-من خلال البرید ص.ب. ٧٣-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4-من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين

complaints@egyptera.org 5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23412476 (داخلي 154). الكهرباء ، الطاقة المتجددة ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك