اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 04:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء.. تعرف عليها

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 04:00 ص
6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء.. تعرف عليها مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المنافذ ال6 لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتى:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2-من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز

www.egyptera.org 3-من خلال البرید ص.ب. ٧٣-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4-من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين

complaints@egyptera.org 5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23412476 (داخلي 154). الكهرباء ، الطاقة المتجددة ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن بسبب انقطاع التيار بطنطا

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 03:51 م

"مرفق الكهرباء" يعقد أول اجتماعات مجلس إدارته بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 09 أغسطس 2021 02:59 م

اليابانية للتعاون الدولى تمنح رئيس مرفق الكهرباء جائزة الممثل الرئيسى لها فى مصر

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 04:19 م

تعرف على نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية منزلك من الحوادث الكهربائية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:51 م

11 نصيحة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك بالمنازل وخفض الفاتورة

الإثنين، 12 يوليه 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة