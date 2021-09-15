‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 8 جنيهات.
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 6.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 7.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 23 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة 15 جنيها.
- بلح بارحى 30 جنيها.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- العنب الأحمر 14 جنيها.
- عنب بناتى 13 جنيها.
- الباميا الخضراء 14 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكيةالأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:00 م
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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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