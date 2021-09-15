وفد من نامبيا يبحث الاستفادة من تجارب مصر فى "حياة كريمة"

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وفد رفيع المستوى من حكومة ناميبيا وبرنامج الأغذية العالمى على هامش مشاركتهم فى فعاليات "منتدى مصر للتعاون الدولي" والتمويل الإنمائى والذى عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ضم الوفد كل من جيمس يواريكا محافظ منطقة أوتزوندجوبا وأليثا فريدريك محافظ منطقة خاراس وفيليوهانوشيك هيفينداكا سفير ناميبيا بالقاهرة، وأنا بن ناشاندى المدير التنفيذى بمكتب رئيس الوزراء وويلهانسيا يوراس المدير التنفيذى لهيئة التخطيط القومى وبيندا ايتهندى نائب المدير التنفيذى بوزارة الزراعة وإستر لوسبانى المدير التنفيذى بوزارة المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر و جورج فدحة المدير القطرى برنامج الأغذية العالمى بناميبيا وإيريكا شافودة مسئولة تعبئة موارد البرنامج ببرنامج الأغذية بناميبيا وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج، كما شارك فى اللقاء عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه فى بداية اللقاء أكد اللواء محمود شعراوى اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التى تجمعها بدولة ناميبيا الشقيقة والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مستعرضًا دور الوزارة المحورى فى التنسيق بين الوزارات والمحافظات فيما يخص الملفات التى تمس حياة المواطنين بجميع المحافظات صورة يومية .

كما أشار الوزير إلى بعض المشروعات والبرامج التى تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى والذى يهدف إلى تحسين معيشة حوالى 60 مليون مواطن فى 20 محافظة على مدار 3 سنوات بتكلفة تتخطى مبلغ 700 مليار جنيه وتوفير كافة الخدمات الأساسية منها السكن الكريم والصرف الصحى ومياه الشرب والتمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى تنفذه الحكومة مع البنك الدولى فى محافظتى قنا وسوهاج .

وعرض شعراوى، جهود القيادة السياسية فى استعادة مصر لثقلها وقوتها داخلياً وخارجياً وتحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات التى أشادت بها دول العالم والمنظمات الدولية خاصة فى الملفات التى تهم المواطن وعلى رأسها ملفات التنمية والتعليم والصحة والإسكان، مؤكدًا الاهتمام الذى توليه الوزارة لبناء القدرات للعاملين بالمحليات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجامعات والأكاديميات المصرية وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء والحفاظ على موارد الدولة، مشيراً إلى السعى المستمر للوزارة فى تطوير أداء العاملين بالديوان العام والمحافظات فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين والمرأة المعيلة بالقرى والريف عبر التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات المصرية لتنفيذ بعض المبادرات وعلى رأسها شغلك فى قريتك بالإضافة إلى توفير برنامج مشروعك للقروض الميسرة من البنوك الوطنية للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وكذا صندوق التنمية المحلية لدعم المرأة المعيلة .

كما استعرض شعراوى بعض ملفات التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى وعلى رأسها دعم البرنامج لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية التى تتميز بها بعض المحافظات، مؤكدًا سعى الوزارة فى هذه المرحلة إلى ربط منصة "أيادى مصر" بالتكتلات الاقتصادية الموجودة ضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد فى محافظتى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بما سيوفر كل الدعم للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التى تتميز بها تلك المحافظات وتوفير الدعم التسويقى والتدريبى لتلك التكتلات ومن بينها تكتل "الفركة بمركز نقادة بقنا" و"التلى بمركز شندويل بسوهاج والأثاث بمركز طهطا بسوهاج"، بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى والمساعدة فى عملية الترويج والتسويق لتلك لها عبر تلك المنصة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة أيضاً بإطلاق منصة "أيادى إفريقيا" للمساعدة فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية للمرأة الأفريقية وتقديم الدعم لعرضها بشكل جيد وحذاب على المنصة الإلكترونية، مشيراً إلى إمكانية استغلال مركز الأقصر التنسيقى للابتكار ونقل المعرفة لتبادل الدروس المستفادة وقصص النجاح فى بعض المجالات المهمة .

كما أشاد الوزير بالجهود التى يقوم بها البرنامج من مشروعات تنموية فى المحافظات، مؤكدًا على أهمية مشروع دعم المجتمعات الريفية والزراعية بالتعاون مع برنامج الأغذية لما يمثله من تكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى وجعلها قرى نموذجية ومتكاملة فى كافة الخدمات التى تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى وذلك فى إطار المشروعات التى تقوم بها الوزارات الأخرى بالحكومة من تبطين الترع وتوحيد الحيازات الزراعية والتوسع فى أساليب الرى الحديث.

وعرض وزير التنمية المحلية ملامح البعد الأفريقى لنشاط الوزارة فى تأهيل وتدريب الكوادر المحلية الإفريقية بمركز التنمية المحلية بسقارة ودور الوزارة فى أعمال منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية فى ظل استضافة القاهرة لمكتب شمال أفريقيا "نارو" للمنظمة، وقدم وزير التنمية المحلية الدعوة للوفد الناميبى للمشاركة فى يوم المدن العالمى الذى ستنظمه مصر فى 31 أكتوبر 2021 بمدينة الأقصر .

فيما أشاد الوفد الناميبى بدور مصر تحت قيادة الرئيس السيسى فى دعم دول القارة الأفريقية بصورة مستمرة منذ توليه المسئولية وتوفير الخبرات المصرية فى العديد من المجالات، معربين عن تقديرهم للدور التاريخى الذى قامت به مصر لناميبيا ودول القارة الأفريقية وما قدمته من مساندة تاريخية فى الكفاح من أجل الاستقلال وامتداد هذا الدور المقدر والداعم لمختلف القضايا الأفريقية على المستويين الثنائى والقارى.

كما أشاد الوفد بجهود الوزارة فى إصلاح الإدارة المحلية والتطوير الكبير الذى شهدته على مستوى نظام العمل والتخطيط والمتابعة للمشروعات والبرامج التى تشارك فيها الوزارة، معربين عن رغبتهم فى نقل تلك الخبرات إلى ناميبيا خاصة مشروعات حياة كريمة وتطوير المناطق الأكثر احتياجاً حيث تعتبر التجربة المصرية ملهمة لنا فى هذا الشأن وخاصة فى ظل تقارب نظم الإدارة المحلية بين البلدين والقواسم المشتركة بينهما.

وعرض الوفد بعض ملامح تجربة ناميبيا منذ أن حصلت على استقلالها فى أعقاب حرب الاستقلال ومن بينها تملك الأراضى الزراعية وتوفير المساعدات ودعم الأسر وكبار السن وتمكين الشباب والمرأة وشبكة الأمان الإجتماعى، وأبدى الوفد الناميبى رغبته فى التعاون مع مصر فى مجال الإسكان والبنية التحتية وبناء المدن فى ظل التجربة العمرانية المصرية الناجحة وملف الزراعة خاصة فى مجالات إدارة المياه وأساليب الرى الحديث لتوفير المياه .