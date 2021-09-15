وزير الإسكان: مدينة العلمين الجديدة تهيأ لتكون عاصمة لمحافظة العلمين.. صور

كتب أحمد حمادة - تصوير : سليمان العطيفى - كريم عبد العزيز

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملتقى بناة مصر في دورته السادسة والتي تحمل عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية»، بحضور وزاري موسع من الحكومة المصرية وممثلين لـ 25 دولة أفريقية وعربية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومطوري البنية التحتية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الحديدة، أن العمران هو عماد التنمية، ولذلك فإن التنمية الاقتصادية تعتمد على زيادة نسب العمران.

وأضاف الجزار خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أن المدن الجديدة التي سيتم إنشاؤها في مصر خلال الفترة الحالية لم يحدث في العالم، قائلا "تجربة لم تحدث من قبل بهذا النسق"، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تهيأ لتكون عاصمة لمحافظة العلمين.

وأشار الجزار إلى أن العاصمة الإدارية هي بداية التنمية في سيناء وليست نقل المؤسسات الحكومية من القاهرة إليها فقط.

ويستعرض المتلقى في دورته الحالية جهود التنمية العمرانية غير المسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة، وأحد المرتكزات التي تدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير العلاقات بين مصر ومحيطها العربي والأفريقي، وسعي الدولة الدائم لتحقيق التعاون الثنائي والتكامل الاقتصادي ودعم وتنشيط التجارة البينية من أجل خلق حياة كريمة لشعوب المنطقة.

ويستهدف الملتقى المساهمة في إحداث الترابط بين البنية التحتية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط انطلاقًا من مصر وجمهوريتها الجديدة، في إطار يضم المسؤولين الحكوميين والمطورين والممولين ومقدمي الخدمات وتطوير الأعمال والمؤسسات الدولية المعنية في مناقشات ثرية، وطرح كافة الفرص والعروض في إطار تبادل أفضل الممارسات عبر الاتصال المباشر بصانعي القرار، والاطلاع على سياسات واستراتيجيات دول المنطقة.