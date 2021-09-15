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مرشح رئاسى محتمل لـ"فرانس 2": سأمنع أى فرنسى من تسمية ابنه محمد ولن أغلق المساجد

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:10 م
مرشح رئاسى محتمل لـ"فرانس 2": سأمنع أى فرنسى من تسمية ابنه محمد ولن أغلق المساجد إريك زمور المرشح المحتمل لرئاسة فرنسا
كتب: أحمد علوى

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قال الكاتب والإعلامى الفرنسى إريك زمور، المرشح المحتمل لرئاسة فرنسا، إنه سيحظر على المسلمين فى فرنسا من إطلاق اسم (محمد) على أبنائهم، فى حالة وصوله إلى منصب رئيس الجمهورية.

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ووفقا لموقع " تيليه 7 جور" الفرنسى، فقد جاء ذلك خلال استضافته فى قناة فرانس 2 الفرنسية، للحديث عن طموحاته السياسية، وفي ظل إعلان استعداده لإعلان ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2022.

 

 

وقال زمور المعروف تشدده ضد الإسلام، إن من بين الإجراءات التي سيتخذها في حالة انتخابه رئيسا لفرنسا، وضع قواعد للأسماء التي تطلق على أطفال المسلمين، مضيفا: "سنطلب من المسلمين قصر دينهم على العقيدة والممارسة وليس تطبيق قوانينهم، وهو ما يفعلونه عمومًا في جميع الأماكن التي يمثلون فيها الأغلبية".

كما هدد بالتعامل مع المسلمين "كما تعاملت الثورة الفرنسية ونابليون بونابرت مع اليهود"، مضيفًا: "سأعيد العمل بقانون 1803 (القانون المدني للجمهورية الفرنسية قبل تعديله) حيث يحظر على أى فرنسي تسمية ابنه محمد".

وردا عن سؤال حول إغلاق المساجد، أكد أنه لن يغلق المساجد ولن يمنع المسلمين من الذهاب إليها.


فرنسا

الانتخابات الفرنسية

اريك زمور

المسلمين فى فرنسا

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